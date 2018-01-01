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    У столиці заблоковано рух тролейбусних маршрутів №№ 6, 18, 28, 33

    На шляху тролейбусів ремонт водопроводу
    До уваги пасажирів! Із 6:00 9 лютого закрито рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 18, 28, 33 на ділянці від вулиці Мельникова до Куренівського парку. Такі зміни пов’язані з продовженням аварійних робіт, що тривають на водопроводі на вулицях Кирилівська – Тульчинська в напрямку вулиці Сошенка. Про це інформує в
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    На шляху тролейбусів ремонт водопроводу

    До уваги пасажирів! Із 6:00 9 лютого закрито рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 18, 28, 33 на ділянці від вулиці Мельникова до Куренівського парку. Такі зміни пов’язані з продовженням аварійних робіт, що тривають на водопроводі на вулицях Кирилівська – Тульчинська в напрямку вулиці Сошенка.

    Про це інформує в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    На цей час рух тролейбусів організовано до вул. Мельникова за діючими трасами, далі – так: вул. О. Теліги – вул. Новокостянтинівська – вул. Кирилівська – далі за власними трасами руху.

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