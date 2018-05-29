У столиці жінка померла від агресивної форми ботулізму

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Жінка отруїлася в'яленою рибою

У понеділок, 28 травня, в Києві від агресивної форми ботулізму померла 47-річна жінка.

Смерть сталася в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Про це Інформатору повідомила радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

«У жінки була швидкоплинна і агресивна форма ботулізму. Вранці їй стало погано, а до обіду, коли вона викликала лікаря, було вже пізно», - зазначила вона.

За її словами, рибу, якою отруїлася жінка, не купували в магазині, а виловили з річки і в'ялили самостійно.

«Члени сім'ї теж вживали цю рибу, але у них не було симптомів ботулізму. Мені відомо, що жінка їла риб'ячу ікру, можливо, це і стало причиною отруєння», - розповіла Вишневська

Симптоми ботулізму

Інкубаційний період може тривати від кількох годин до 10 днів. У людини з'являється пронос, блювота, незначно підвищується температура, починає боліти живіт. Додатковими симптомами можуть бути двоїння в очах, помутніння і опущення повік, невиразність мови, утруднення ковтання або сухість у роті, а також м'язова слабкість. Симптоми ботулізму у дітей - апатія, відмова від їжі, тривалий плач, а також м'язова слабкість.

Якщо ви виявили дані симптоми, не намагайтеся займатися самолікуванням. Хвороба дуже небезпечна, тому краще відразу звернутися до лікаря.

Раніше у травні в Києві зафіксували випадок захворювання на ботулізм. Причиною стала в'ялена риба, куплена на Виноградарі. Хворого госпіталізували і помістили у відділення інфекційної реанімації з попереднім діагнозом - ботулізм середнього ступеня тяжкості.

Як повідомлялося, у Запорізькій, Київській, Черкаській, Львівській та Харківській областях медики зафіксували нові випадки ботулізму.