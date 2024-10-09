Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch

З березня 2023 року бренд PariMatch перебуває під санкціями в Україні

Позивачем виступила кіпрська офшорка, яка запатентувала в Україні букмекерський бренд

Господарський суд Києва заборонив Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) приймати рішення про видачу будь-яких ліцензій товариству з обмеженою відповідальністю «Пре Матч» (Київ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Позивачем виступила кіпрська офшорка Rillius Holding Limited, яка запатентувала букмекерський бренд PariMatch, а його в Україні використовувало ТОВ «Паріматч». Суть претензій зводилася до того, що на початку липня цього року ТОВ «Пре Матч» подало заявку на реєстрацію торговельної марки Pre Мatch, яке подібне з торговим знаком PariMatch.

дані: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

дані: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

Крім цього, ТОВ «Пре Матч» звернулось до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. На думку позивача, у разі отримання такої азартної ліцензії буде порушено право інтелектуальної власності Rillius Holding Limited. Також виникнуть «реальні ризики введення споживачів в оману, що може шкодити діловій репутації заявника», сказано у тексті ухвали.

Феміда погодилася з аргументами фірми-позивача: «Видача КРАІЛ ліцензії ТОВ «Пре Матч» для здійснення діяльності у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор з використанням бренду Pre Мatch до винесення судом рішення у справі за майбутнім позовом, призведе до введення споживачів в оману щодо особи, яка здійснює діяльність у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор».

Варто наголосити, що суд задовольнив лише заяву Rillius Holding Limited про вжиття заходів забезпечення позову. Самого ж позову іноземна компанія не подавала ані до ТОВ «Пре Матч», ані до КРАІЛ.

8 жовтня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей відреагувала на ухвалу госпсуду і зупинила розгляд заяви ТОВ «Пре Матч» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Пре Матч» зареєстровано у червні 2024 року. Засновником та власником є тернополянин Михайло Хариш. Він вніс 30 млн грн до статутного капіталу свого підприємства.

Нагадаємо, що 10 березня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Серед них були українські ТОВ «Паріматч», фінансова компанія «Лео», «Покерматч.ЮА», «Твоя беттінгова компанія», «Плей Фан Інвестмент», «Поінтлото».

У серпні 2023 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ліцензії ТОВ «Паріматч» – азартні ігри в казино і букмекерська діяльність в інтернеті, ТОВ «Покерматч.ЮА» – ігри в покер в інтернеті і ТОВ «Поінтлото» (раніше «Мелбет») – організація казино в інтернеті.