Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch
З березня 2023 року бренд PariMatch перебуває під санкціями в Україні
фото: depositphotos.com

Позивачем виступила кіпрська офшорка, яка запатентувала в Україні букмекерський бренд

Господарський суд Києва заборонив Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) приймати рішення про видачу будь-яких ліцензій товариству з обмеженою відповідальністю «Пре Матч» (Київ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Позивачем виступила кіпрська офшорка Rillius Holding Limited, яка запатентувала букмекерський бренд PariMatch, а його в Україні використовувало ТОВ «Паріматч». Суть претензій зводилася до того, що на початку липня цього року ТОВ «Пре Матч» подало заявку на реєстрацію торговельної марки Pre Мatch, яке подібне з торговим знаком PariMatch.

Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch фото 1
дані: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій
Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch фото 2
дані: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

Крім цього, ТОВ «Пре Матч» звернулось до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. На думку позивача, у разі отримання такої азартної ліцензії буде порушено право інтелектуальної власності Rillius Holding Limited. Також виникнуть «реальні ризики введення споживачів в оману, що може шкодити діловій репутації заявника», сказано у тексті ухвали.

Феміда погодилася з аргументами фірми-позивача: «Видача КРАІЛ ліцензії ТОВ «Пре Матч» для здійснення діяльності у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор з використанням бренду Pre Мatch до винесення судом рішення у справі за майбутнім позовом, призведе до введення споживачів в оману щодо особи, яка здійснює діяльність у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор».

Варто наголосити, що суд задовольнив лише заяву Rillius Holding Limited про вжиття заходів забезпечення позову. Самого ж позову іноземна компанія не подавала ані до ТОВ «Пре Матч», ані до КРАІЛ.

8 жовтня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей відреагувала на ухвалу госпсуду і зупинила розгляд заяви ТОВ «Пре Матч» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Пре Матч» зареєстровано у червні 2024 року. Засновником та власником є тернополянин Михайло Хариш. Він вніс 30 млн грн до статутного капіталу свого підприємства.

Нагадаємо, що 10 березня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Серед них були українські ТОВ «Паріматч», фінансова компанія «Лео», «Покерматч.ЮА», «Твоя беттінгова компанія», «Плей Фан Інвестмент», «Поінтлото».

У серпні 2023 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ліцензії ТОВ «Паріматч» – азартні ігри в казино і букмекерська діяльність в інтернеті, ТОВ «Покерматч.ЮА» – ігри в покер в інтернеті і ТОВ «Поінтлото» (раніше «Мелбет») – організація казино в інтернеті.

Читайте також:

Теги: Україна гральний бізнес ліцензія суд РНБО санкції азартні ігри війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Між Іраном та Ізраїлем немає кордону
Ракетна атака Ірану. Перші висновки
2 жовтня, 15:51
Комбат Роберт Бровді на конференції YES-2024
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні Інтерв’ю
17 вересня, 19:35
Захисник загинув 3 вересня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу
Загинув внаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо Сергія Семеновича
10 вересня, 09:00
Сікорський заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою
Глава МЗС Польщі після скандальної заяви про Крим закликав надати Україні зброю
23 вересня, 19:08
Після оголошення повномасштабного вторгнення Олександр Онищенко без роздумів став на захист України
Був прикладом для побратимів. Згадаймо старшого сержанта Олександра Онищенка
25 вересня, 09:00
Зеленський зустрівся із Мішелем
Заморожені активи РФ для України: Зеленський обговорив деталі з головою Євроради
25 вересня, 22:57
Глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час візиту до Києва
Війна Росії проти України: Саудівська Аравія виступила з пропозицією
29 вересня, 16:00
Кирили Буданов та Володимир Зеленський обговорили ситуацію на фронті
Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо намірів російських військ до кінця 2024 року
1 жовтня, 18:12
AeroVironment працює над спрощенням експлуатації Switchblade
Американська компанія виготовлятиме в Україні дрон-камікадзе Switchblade 600
2 жовтня, 14:46

Бізнес

«Укрпошта» планує доставляти товари з Amazon в Україну: названо терміни
«Укрпошта» планує доставляти товари з Amazon в Україну: названо терміни
Проведення обшуків в «Автомагістраль-Південь»: з’явилися подробиці справи
Проведення обшуків в «Автомагістраль-Південь»: з’явилися подробиці справи
Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch
Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch
Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості
Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості
Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо
Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо
«Наші гроші»: Держоператор тилу почав приховувати інформацію про закупівлю харчів для ЗСУ
«Наші гроші»: Держоператор тилу почав приховувати інформацію про закупівлю харчів для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
28K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
12K
Куди перетікає державне фінансування, яке отримує партія Порошенка? Дослідження
7488
Посол України в Бразилії натякнув на те, що Київ має показати межі терпіння

Новини

СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua