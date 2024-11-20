У столиці приспущено головний прапор країни

Висота флагштока майже 90 м, вага – 32 тонни

Сьогодні, 20 листопада, через прогнозовану негоду у столиці приспущено головний прапор держави, встановлений на Печерських пагорбах. Про це повідомляє у КО «Київзеленбуд».

За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

До відома, висота флагштока майже 90 м, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри. Флагшток встановлено на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Нагадаємо, у середу, 20 листопада в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний. Температура в Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.