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Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
Журналіст RMF, присутній на місці, повідомляв, що від окремих протестувальників можна було чути антиурядові та антиукраїнські гасла
фото: Paweł Supernak / PAP

Під час ходи окремі активісти, зокрема від організації Всепольська молодь, спалили прапор Євросоюзу

Марш до Дня незалежності Польщі у Варшаві, що проходив у понеділок 11 листопада, цього разу закінчився без значних інцидентів, проте з десятками затримань. Про це повідомляє RMF24.

У ході в центрі польської столиці взяли участь десятки тисяч людей. Щодо конкретних цифр оцінки розходяться: організатори вважають, що були присутні від 250 тис. осіб, тоді як міська влада оцінює кількість учасників у 90 тис. 

Під час ходи окремі активісти, зокрема від організації Всепольська молодь, спалили прапор Євросоюзу. 

Журналіст RMF, присутній на місці, повідомляв, що від окремих протестувальників можна було чути антиурядові та антиукраїнські гасла. Дехто приніс, крім національної символіки, американські та угорські прапори. Попри заборону піротехніки, часто можна було чути вибухи петард. 

Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності фото 1
фото: Marcin Obara / PAP

Хода завершилася святковим концертом біля Національного стадіону. 

Правоохоронці повідомили, що станом на 21:00 вжили заходів щодо 164 осіб, у 94 випадках йшлося про використання піротехніки. У людей вилучили близько 400 різних фаєрів, 485 петард, стробоскопи та два повноцінних феєрверки.

Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності фото 2
фото: Piotr Szydłowski / RMF FM

70 осіб затримали. У 49 випадках причиною були виявлені у них наркотики, 10 виявились у розшуку; чотирьох затримали за участь у бійці, одного – за образу правоохоронця, одного – за спробу пограбування, ще одного – за пропаганду нацизму, чотирьох – за використання дронів.

Нагадаємо, 20 березня 2024 року, польські аграрії вийходили на великий страйк. Великі акції протесту фермерів пройдуть по всій Польщі, і організатори обіцяють повністю паралізувати країну.

До слова, у Варшаві встановили інсталяцію з зображеннями українських військових, які загинули у війні Росії проти України. Однак із вирізаними обличчями. Люди могли підходити позаду цих стендів і фотографуватися. Відповідні відео з'явилися у мережі.

Під кожним зображенням було зазначено дати народження і смерті військових та напис «Стань героєм».

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Теги: Польща молодь влада страйк активісти наркотики пограбування аграрії прапор Варшава

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Соціум

Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
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