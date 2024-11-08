Найбільший прапор України 11 листопада буде знято

Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри

У понеділок, 11 листопада, головний прапор України, який встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», буде знято для проведення поточного ремонту флагштока. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією комунального об’єднання, передбачено заміну канатів лебідки, тягових канатів, канатів утримуючої системи, а також технічне обслуговування та обстеження поворотного механізму прапора.

Зазначається також, що роботи планується завершити до 15 листопада.

Споруда флагштока заввишки майже 90 м і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, 31 жовтня, через прогнозовану негоду у столиці було приспущено головний прапор України.