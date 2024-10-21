Виставки, екскурсії та вистави: дайджест мистецьких подій столиці на тиждень

Музей Івана Гончара до 31 жовтня проводить квести для дітей «Світ створений з любові»

Цього тижня театри, музеї та бібліотеки столиці підготували для киян та гостей міста насичені культурні програми. Про це інформує Департамент культури КМДА.

Театри

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

25 жовтня – балет на 2 дії «Сойчине крило»;

26 жовтня – мюзикл на 2 дії за мотивами української казки «Жив собі пес…»;

26 жовтня – концертна програма спільно з Національним будинком музики «Портрети. Йоганнес Брамс»;

27 жовтня – балет на 2 дії «Білосніжка та семеро гномів».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

22 жовтня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

23 жовтня – вистава «Корсиканка». Історичний анекдот;

23 жовтня – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами;

24 жовтня – вистава «Отелло». Залізне море;

25 жовтня – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;

26, 27 жовтня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

27 жовтня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

26 жовтня – наукова пригода «Місто за шпалерами»;

27 жовтня – пастораль «Був собі пес».

Дитячий простір «У світі казок»

23 жовтня – неймовірна історія «Мама для Мамонтенятка»;

26 жовтня – інтерактивна казка для найменших «Обережно, незнайомець!».

Київський академічний театр ляльок:

23 жовтня – «Блогери в театрі»;

24 жовтня – «Пітер Пен»;

25 жовтня – «Дюймовочка a’Paris»;

26 жовтня – «Івасик-Телесик»;

27 жовтня – «Попелюшка»;

27 жовтня – «Блогери в театрі».

Київський академічний театр «Колесо»:

22 жовтня – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;

23, 24 та 25 жовтня – детектив «Мишоловка»;

26 жовтня – екскурсія за лаштунки та вистава актора Петра Миронова «Врубель»;

26 жовтня – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

27 жовтня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

27 жовтня – вистава «СкороВода».

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:

21 жовтня – діалог з таїною «Оскар-Богу»;

22 жовтня – національна трагедія «Народжені бути вільними»;

24 жовтня – комедійна казка-п’єса «Пан Коцький»;

25 жовтня – вистава-висловлювання на 1 дію «Круасани з мигдалем»;

26 жовтня – комедія 16+ у ритмі «босанова» «Те, що приховують французи».

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»:

24 жовтня – музична комедія на 2 дії «Конотопська відьма»;

25, 26, 27 жовтня – Шолом-Алейхем за романом у листах «Марієнбад». Прем’єра.

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

24 жовтня – відкриття виставки «Протест/Архітектура» (спільно з Музеєм Революції Гідності). Виставка триватиме до 24.11;

26 жовтня – концерт артистів Національної філармонії України;

до 1 грудня – виставка «Київ багряний»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

до 31 жовтня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 жовтня – виставка «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

25, 27 жовтня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

26 жовтня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero»;

26 жовтня – «Баран-баран-буц»: інтерактивна онлайн-лекція за книгою Марка Грушевського «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу»;

26 жовтня – прогулянка садибою на Паньківській, 9 «Та тут же жив Грушевський!» з відвіданням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

27 жовтня – засідання книжкового клубу на Паньківській.

Музей української діаспори:

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 27 жовтня – виставка Тетяни Русецької «Витоки».

Музей шістдесятництва:

до 31 жовтня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 жовтня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;

26 жовтня – пішохідна екскурсія Олени Лодзинської «Київ шістдесятників».

Музей окупації Києва:

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

26 жовтня – пішохідна екскурсія «Дарниця між століттями».

Музей Шолом-Алейхема:

22 жовтня – 17 листопада – виставка живопису Альберта Еліезера Фельдмана;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

26 жовтня – лекція з циклу «Київська цегла»;

до 31 грудня – виставка «Tempo Primo»;

до 30 листопада – мистецький проєкт Open Call «Крутосхили Кудрявця»;

27 жовтня – майстер-клас до Дня української писемності та мови.

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

до 26 жовтня – виставка Оксани Охапкіної «L’art de vivre / Мистецтво жити»;

24 жовтня – музейний лекторій: Тичина і Шовкуненко;

26 жовтня – майстер-клас «Ви знаєте, як липа шелестить…».

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

26 жовтня – «І тільки музика звучить». Концерт Неоніли Лагодюк, піаністки, джазової композиторки.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

до 27 жовтня – персональна виставка народної художниці України Наталії Ніколайчук;

до 31 жовтня – персональна виставка графіки народного художника України Валерія Франчука.

Музей гетьманства:

до 31 жовтня – виставка з фондової колекції музею «Зброя і гроші»;

до 31 жовтня – персональна виставка батального живопису Андрія Серебрякова «Україна – Східний щит Європи»;

26 жовтня – майстер-клас майстрині Софії Вербицької «Флористичний свічник».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

27 жовтня – літературно-музичний захід до Дня української писемності та мови;

до 30 жовтня – виставка «Український театральний костюм ХХ-ХХІ ст. Ідентичність, контекст, ландшафт»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

За попереднім замовленням:

цикл ізотерапевтичних занять для дітей та дорослих «Намалюй свій власний світ»;

екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», яка розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.

Будинок-музей М. Заньковецької:

до 24 жовтня – колективна виставка до Дня художника;

24–30 жовтня – персональна виставка «Від руїн до відродження: 2023–2024…» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Дарії Пінчук;

26 жовтня – персональна виставка «Місця сили» відомої київської художниці та педагогині, членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Тетяни Золотухіної.

Національний музей декоративного мистецтва України:

до 1 грудня – виставка «Біла магія. Порцеляна» до 100-річчя Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Із колекцій Національного музею декоративного мистецтва України та Музею «Київський фарфор»;

до 31 грудня – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

26 жовтня – лекція з майстер-класом «Супергерой по-українськи: образ Козака Мамая у творах з колекції НМДМУ» у межах культурно-освітньої програми «Лекторій вихідного дня»;

27 жовтня – освітнє заняття-гра «Малюємо українською» до Дня української писемності та мови.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

до 31 жовтня – квест для дітей «Світ створений з любові» (за попереднім записом);

до 31 жовтня – виставка-колаж-інсталяція «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові» (репродукції з фондової збірки Музею Івана Гончара);

до 31 грудня – онлайн-виставка «Небо на землі». Колекція українських народних ікон Івана Гончара;

до 31 грудня – онлайн-виставка «Мами-українки» на фотографіях початку ХХ століття;

до 31 грудня – віртуальна 3D виставка «Іван Гончар. Збирач»;

протягом місяця – планшетна вулична виставка «До своєї природи» – про осмислення теми історичного взаємозв’язку українців з природою через культуру та про цінність національного природного та культурного спадку;

до 31 жовтня – майстер-клас з фольклору;

до 31 жовтня – майстер-клас з інструментальної музики;

до 31 жовтня – майстер-клас з традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

27 жовтня, 10:00–18:00 – XV музейна науково-практична конференція «Lucem dabit atra fuligo» («Чорна сажа дасть світло»), присвячена Дню української мови і писемності;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії. У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;

упродовж місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;

упродовж місяця – виставка бійця ЗСУ Володимира Семенишина;

упродовж тижня – виставка-відзначення творчої спадщини лауреата Шевченківської премії Володимира Юрчишина до Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення у 1944–1951 роках.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

до 30 жовтня – фотовиставка «Незламні. Жіночі обличчя війни». Авторка Оксана Чорна – офіцерка служби зв’язку з громадськістю 53-ї ОМБ ім. Князя Володимира Мономаха. Спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану;

щопонеділка – арттерапевтичні заняття для військових (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

23 жовтня – «Танго втрьох? На Монмартрі»;

25 жовтня – «Квіти на Оскар»;

26 жовтня – «Райський острів»;

27 жовтня – «Поцілуй мене, Мерилін».

Музей видатних діячів української культури:

до 30 грудня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;

до 10 грудня – «Микола Лисенко в Лейпцигу». Виставка з колекції Музею;

25 жовтня – 25 листопада – виставка Анни Мейсон «Чудернацькі звірі. Живопис. Графіка. Кераміка»;

30 жовтня – 31 грудня – виставка «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу», до 175-річчя письменниці;

27 жовтня – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;

24 жовтня – лекція з чаюванням «Українська революція і родина Старицьких у 1920-30х рр.». Лектор Д. Пантелеєв;

25 жовтня – «У джазі тільки юристи»;

27 жовтня – театралізована імпреза «Осіння меланхолія». Прем’єра;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щонеділі – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;

щовівторка та щосуботи – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

23–27 жовтня – виставка «Ковчег»;

23–26 жовтня – екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків;

26, 27 жовтня – дитяча програма «4 зустрічі в Музеї Ханенків. Заняття перше»;

26, 27 жовтня – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

26, 27 жовтня – Екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків;

27 жовтня – концерт Є. Громова.

Національний музей Революції Гідності:

до 28 жовтня – виставка «Оленівка: квінтесенція жорстокості».

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:

протягом місяця – виставка «Відроджений всесвіт», присвячена 100-річчю Реставраційної майстерні Лаврського музею, яка представить відвідувачам понад 100 мистецьких творів XVI–XX століть;

протягом місяця – виставка «Князі Острозькі: європейський вимір української історії»;

протягом місяця – виставка «Фрески церкви Спаса на Берестові XVІІ ст».

Галерея КМЦНТКД:

21 жовтня – «Фізична безбарʼєрність у закладах культури та освіти»;

22 жовтня – народна творчість Києва. Вивчаємо! Інформаційно-практична консультація;

23 жовтня – «UNESCO, Київ та нематеріальна культурна спадщина»;

24 жовтня – «Статус. Методично-практична консультація»;

24 жовтня – «Режисура виступу та репертуар – основа успіху»;

25 жовтня – «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи, національні меншини, діаспора».

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

26 жовтня – декада «Gogol Bordelo»;

26–27 жовтня – виставка живопису «Київський орнамент»;

26–27 жовтня – «Хатинка народних майстринь». Майстер-класи з Київського орнаменту.

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

21–25 жовтня – виставка «П’ять чаш. П’ять стихій» – авторські чавани українських керамістів, оригінальні твори японських майстрів графіки, автентична японська зброя ХVІІІ – ХІХ ст. (спільно з Національним художнім музеєм України, Національним музеєм історії України, Українсько-японським центром при НТУУ КПІ);

21–25 жовтня – виставка астрофотографії глибокого неба Артуро Медведеро (спільно з Етнокосмологічним музеєм Литви);

23 жовтня – благодійний захід для родин ВПО спільно з БО «БФ Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь»;

21–25 жовтня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-86-40 та (044) 204-85-17.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:

щоп’ятниці з 4 жовтня до 29 листопада – виставка «Мазепіана у музейних зібраннях та приватних колекціях України»;

щодня – виставка «Відроджений всесвіт» (Будинок намісника Києво-Печерської лаври, корпус № 1);

Щодня – виставка «Князі Острозькі: європейський вимір української історії» (вул. Лаврська, 9, корпус № 4);

щодня – виставковий проєкт «Нам поможе Святий Юрій, ще й Пречиста Мати волю здобувати!». Іконостас із переліку спадщини ЮНЕСКО: відновлена реліквія з церкви Святого Юра» (в Успенському соборі).

Бібліотеки

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

21 жовтня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

22 жовтня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель». Мистецький проєкт спрямований на надання можливості військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

23 жовтня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

23 жовтня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

23 жовтня – «Медіаграмотність. Критичне мислення», стрим-бесіда з д. н. державного управління, професором кафедри глобальної та національної безпеки КНУ ім. Т. Шевченка Реною Марутян;

23 жовтня – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено!» у співпраці з «Єдині»;

24 жовтня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

24 жовтня – зустріч-бесіда з Анелією Польщак – кандидаткою філологічних наук «Слово відмикає серце», до Дня української писемності і мови;

25 жовтня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

25 жовтня – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

21–27 жовтня – артвиставка «Мозаїка душі»;

21–27 жовтня – виставка картин з петриківського та самчиківського розпису «Пташка – вісник добра»;

21 жовтня – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);

22 жовтня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

22 жовтня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

23 жовтня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

25 жовтня – участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності;

25 жовтня – зустріч із письменником Сергієм Пономаренком.

Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум51):

25 жовтня – гурток «АртОціум»: геловінська майстерка «Малючок-павучок»;

25 жовтня – урок бібліотечної насолоди «Лайся красиво. Колоритна українська лайка»;

25 жовтня – участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності.

Бібліотека ім. В. Яна:

21 жовтня – засідання розмовного клубу-практикуму «Українська мова на щодень»;

26 жовтня – засідання учасників оздоровчої спортивної студії «Крокуйте з нами».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

22 жовтня – зустріч із письменницею Лесею Пронь;

23 жовтня – виставка-експозиція до Дня української писемності та мови «Без мови не створити нам держави…»;

23 жовтня – Speaking club «Мовознайка»;

23 жовтня – зустріч із письменницею Вікторією Цибульською;

24 жовтня – поетичний ланцюжок до Дня української писемності та мови «Мови рідної нектар додає нам сили»;

25 жовтня – пишемо радіодиктант національної єдності «Магія рідного слова»;

26 жовтня – майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Засідання гуртка «Родинне коло».

Бібліотека ім. В. Сосюри:

24 жовтня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». «Знайомимось, читаємо, вітаємо» (до дня народження Ірини Власенко).

Киянам нагадують про необхідність дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.