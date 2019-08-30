У суботу під’їхати до центрального залізничного вокзалу буде складно
На під'їзді до Вокзальної площі проводитиметься ремонт дороги
У суботу, 31 серпня, з 9-ї до 17-ї години буде обмежено рух поблизу Вокзальної площі в Києві.
Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
На проїзді від Вокзальної площі до вул. Льва Толстого будуть виконуватись роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття.
«Київавтодор» перепрошує за незручності і звертає увагу на те, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ Трафік»: https://t.me/kyiv_traffic.
Як повідомлялося, на вулиці Пушкінській у центрі Києва розпочався капітальний ремонт. Роботи тривають на ділянці між вул. Богдана Хмельницького і вул. Прорізною. Там частково обмежено рух. На цій частині вулиці роботи продовжаться до 30 вересня. Але час ремонту залежить від погодних умов.
На вулиці Володимирській у центрі Києва з 31 серпня до 3 вересня буде обмежено рух транспорту.