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    У суботу ярмарки змінять рух столичного транспорту (схеми)

    Буде змінено рух тролейбусних маршрутів №№ 34, 37А та автобусного маршруту № 61
    У суботу, 5 травня, у зв’язку із проведенням продовольчих ярмарків на вул. Марини Цвєтаєвої (на ділянці від просп. Володимира Маяковського до вул. Миколи Закревського), вул. Лісківській (на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської) та вул. Йорданській (на ділянці від вул. Олександра Архипенка
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    Буде змінено рух тролейбусних маршрутів №№ 34, 37А та автобусного маршруту № 61

    У суботу, 5 травня, у зв’язку із проведенням продовольчих ярмарків на вул. Марини Цвєтаєвої (на ділянці від просп. Володимира Маяковського до вул. Миколи Закревського), вул. Лісківській (на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської) та вул. Йорданській (на ділянці від вул. Олександра Архипенка до просп. Степана Бандери) змінено рух тролейбусних маршрутів №№ 34, 37А та автобусного маршруту № 61. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

    Відтак, транспорт курсуватиме:

    • тролейбуси маршруту № 34 трасою: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда –просп. Степана Бандери та у зворотному напрямку;
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    • тролейбуси маршруту № 37А – трасою маршруту № 37;
    • автобуси маршруту № 61 трасою: від зал. пл. «Троєщина» до вул. Радунської (без заїзду на вул. Лісківську).
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    Як повідомлялося, цими вихідними у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

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