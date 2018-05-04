У суботу ярмарки змінять рух столичного транспорту (схеми)

Буде змінено рух тролейбусних маршрутів №№ 34, 37А та автобусного маршруту № 61

У суботу, 5 травня, у зв’язку із проведенням продовольчих ярмарків на вул. Марини Цвєтаєвої (на ділянці від просп. Володимира Маяковського до вул. Миколи Закревського), вул. Лісківській (на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської) та вул. Йорданській (на ділянці від вул. Олександра Архипенка