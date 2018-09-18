У суді, що розглядає справу Януковича, вибухівки не виявлено



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Невідомий заявив про замінування будівлі Оболонського райсуду

Будівлю та територію суду перевірили спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи

Поліція перевірила інформацію про замінування будівлі Оболонського районного суду Києва.

Інформація про замінування надійшла до чергової частини Оболонського управління поліції сьогодні близько 12-ї години. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«За адресою об’єкта, який розташований на вулиці Маршала Тимошенка, виїхали представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники. Проведений огляд будівлі та прилеглої до неї території, у результаті якого не виявлено жодних вибухових речовин», - йдеться в повідомленні.

Матеріали за цим фактом внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Оболонського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Раніше повідомлялося, що будівлю Оболонського райсуду, в якому сьогодні слухається справа про держзраду екс-президента Віктора Януковича, замінували.