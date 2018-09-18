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    Суд, у якому розглядають справу про держзраду Януковича, «замінували»

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    Засідання суду у справі про держзраду Януковича перервали на час перевірки будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів - Суд, у якому розглядають справу про держзраду Януковича, «замінували»
    Фото: Цензор.НЕТ
    Засідання суду у справі про держзраду Януковича перервали на час перевірки будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів

    Надійшло повідомлення про замінування будівлі Оболонського райсуду

    Будівлю Оболонського районного суду Києва, в якому сьогодні слухається справа про держзраду екс-президента Віктора Януковича, замінували.

    Про це повідомив під час засідання суддя В'ячеслав Дев'ятко.

    «Надійшло повідомлення про замінування суду, ми змушені перерватися. Перерва до 14:00 для перевірки», - сказав він, перервавши виступ адвоката Олександра Байдика.

    Нагадаємо, захист Януковича в особі адвоката за договором Олександра Байдика уже четвертий день зачитує дебатну промову. 

    Так, виступ адвоката у судових дебатах розпочався 13 вересня.

    Як відомо, екс-президент України Віктор Янукович просив Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії Регіонального центру безоплатної правової допомоги під час призначення йому державних захисників у справі про держзраду та скасувати відповідне доручення.

    Нагадаємо, 1 серпня Оболонський суд прийняв рішення замінити призначеного Януковичу 31 липня держадвоката Овсянникова іншим адвокатом із київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та продовжити засідання у справі про держзраду екс-президента 16 серпня. Державний адвокат Віктор Овсянников тричі 1 серпня самовільно залишав залу суду, в результаті чого дебати були зірвані.

    Джерело: Цензор.НЕТ

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