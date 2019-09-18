У Святошинському районі Києва згоріло три машини
Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає
У Святошинському районі столиці на вулиці Святошинська 15-А минулої доби горіли три машини.
Про це повідомляють столичні рятувальники на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що пожежа сталася через тирсу, що горіла на відкритій місцевості з подальшим розповсюдженням вогню на паркан автостоянки та припарковані там автомобілі «ЗАЗ Таврія Нова», «ВАЗ-2106» та вантажний автомобіль «MAN»
«17 вересня о 14:26 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу. До місця виклику негайно було направлено рятувальників 9-Державної пожежно-рятувальної частини. О 14:38 бійці локалізували пожежу, а о 15:08 - ліквідували.», йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.
Внаслідок пожежі автомобіль «ЗАЗ Таврія Нова» згорів повністю, в автомобілі «ВАЗ-2106» повністю вигорів салон, у вантажному автомобілі пошкоджено лакофарбове покриття, кузов та шини.
Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.