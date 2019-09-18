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    У Святошинському районі Києва згоріло три машини

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    Вогонь повністю знищив автомобіль &laquo;ЗАЗ Таврія Нова&raquo;, в автомобілі &laquo;ВАЗ-2106&raquo; вигорів салон, а у вантажному автомобілі пошкоджено лакофарбове покриття, кузов та шини - У Святошинському районі Києва згоріло три машини
    Вогонь повністю знищив автомобіль «ЗАЗ Таврія Нова», в автомобілі «ВАЗ-2106» вигорів салон, а у вантажному автомобілі пошкоджено лакофарбове покриття, кузов та шини

    Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає

    У Святошинському районі столиці на вулиці Святошинська 15-А минулої доби горіли три машини.

    Про це повідомляють столичні рятувальники на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що пожежа сталася через тирсу, що горіла на відкритій місцевості з подальшим розповсюдженням вогню на паркан автостоянки та припарковані там автомобілі «ЗАЗ Таврія Нова», «ВАЗ-2106» та вантажний автомобіль «MAN»

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    «17 вересня о 14:26 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу. До місця виклику негайно було направлено рятувальників 9-Державної пожежно-рятувальної частини. О 14:38 бійці локалізували пожежу, а о 15:08 - ліквідували.», йдеться у повідомленні.

    До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

    Внаслідок пожежі автомобіль «ЗАЗ Таврія Нова» згорів повністю, в автомобілі «ВАЗ-2106» повністю вигорів салон, у вантажному автомобілі пошкоджено лакофарбове покриття, кузов та шини.

    Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

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