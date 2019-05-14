У Святошинському районі заберуть приміщення у пенсійного фонду і зроблять дитсадок



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Дитячий садок буде розрахований на 190 дітей

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності депутати підтримали проект рішення, який передбачає створення комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №497.

Дитсадок планують відкрити за адресою: вулиця Академіка Корольова, 5-А. Передбачається, що об’єкт буде віднесено до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Наразі приміщення, де планують облаштувати заклад дошкільної освіти, перебувають в оренді управління пенсійного фонду. Строк відповідного договору закінчується і місто планує відкрити дитсадок. Потужність закладу розрахована на 190 дітей, це орієнтовно 10 груп.

«Забезпечення достатньою кількістю місць у дитячих садочках - це одне з пріоритетних завдань для міської влади. Ми реконструюємо наявні заклади дошкільної освіти, створюємо нові. Викликів у соціально-освітній сфері багато, але завдяки комплексному підходу до освітньої реформи ми вже можемо говорити про істотні результати. Це рішення вкрай необхідне і, я певен, колеги-депутати це усвідомлюють та підтримають позитивним голосуванням», - зазначив ініціатор проекту рішення, депутат Київради Валентин Мондриївський.

Видатки на утримання дитячого садка здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста для головного розпорядника по галузі «Освіта» на відповідний рік.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.