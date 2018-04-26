У травні Київ прийме Чемпіонат світу з кікбоксингу ISKA

2-6 травня у столиці також пройде Чемпіонат Європи серед дітей та юніорів

Із 1 до 6 травня у Києві відбудеться Чемпіонат світу з кікбоксингу ISKA. Змагання проходитимуть у Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15). Відповідну ініціативу Федерації кікбоксингу України ІСКА підтримано відповідним розпорядженням КМДА. Заявки про участь у змаганнях подали спортсмени з понад 50 країн. Департаменту охорони



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2-6 травня у столиці також пройде Чемпіонат Європи серед дітей та юніорів

Із 1 до 6 травня у Києві відбудеться Чемпіонат світу з кікбоксингу ISKA. Змагання проходитимуть у Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15).

Відповідну ініціативу Федерації кікбоксингу України ІСКА підтримано відповідним розпорядженням КМДА.

Заявки про участь у змаганнях подали спортсмени з понад 50 країн.

Департаменту охорони здоровʼя доручено забезпечити чергування бригад екстреної медичної допомоги та чергування спортивного лікаря під час проведення чемпіонату.

Також направлено прохання до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві перевірити протипожежний і техногенний стан місця змагань та забезпечити чергування пожежно-рятувальної техніки в установленому законодавством порядку.

За інформацією Федерації кікбоксингу України, ідея провести чемпіонат світу у Києві була підтримана на засіданні Ради директорів міжнародної організації ISKA у грудні 2017 року в Парижі (Франція). Насамперед, завдяки популяризації кікбоксингу в нашій країні та значні здобутки нашої збірної на міжнародній арені.

Крім світової першості серед дорослих, 2-6 травня у столиці також пройде Чемпіонат Європи серед дітей та юніорів.

Урочиста церемонія відкриття Чемпіонату світу із яскравим гала-концертом «Спільна перемога» запланована на 2 травня.

Нагадаємо, 20-22 квітня в Австрії проходив етап Кубка світу з кікбоксингу WAKO. Серед понад 2000 учасників із 30-ти країн українці вибороли дев’ять медалей у розділах «пойнт-файтинг» і «лайт-контакт».

А у лютому українська збірна виборола дев'ять медалей на Кубку Європи з кікбоксингу у Хорватії.