Українська збірна виборола дев'ять медалей на Кубку Європи з кікбоксингу

У Хорватії українці здобули сім золотих нагород і дві срібні

Минулими вихідними хорватське місто Карловаць приймало Кубок Європи з кікбоксингу WАKО – Karlovac Open 2018. Україну на змаганнях представляли дев’ять спортсменів, і кожен з них повернувся із нагородою. Сім золотих і дві срібні медалі на рахунку українців, повідомляє Спортивний комітет України з посиланням на Федерацію кікбоксингу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Хорватії українці здобули сім золотих нагород і дві срібні

Минулими вихідними хорватське місто Карловаць приймало Кубок Європи з кікбоксингу WАKО – Karlovac Open 2018.

Україну на змаганнях представляли дев’ять спортсменів, і кожен з них повернувся із нагородою.

Сім золотих і дві срібні медалі на рахунку українців, повідомляє Спортивний комітет України з посиланням на Федерацію кікбоксингу України WAKO.

Загалом у змаганнях взяли участь близько 2000 кікбоксерів з 28 країн Європи.

У фул-контакті у вазі до 75 кг чемпіоном став Артем Мельник з Житомира, а у категорії до 91 кг – Олександр Акімов з Харкова.

Найкращими у лоу-кік стали житомирянин Андрій Меленівський (до 71 кг) і харків’янин Андрій Сиротенко (до 75 кг).

У К-1 українські кікбоксери тричі піднімалися на першу сходинку п’єдесталу пошани: Богдан Стенько з Кривого Рогу – у 63,5 кг, Богдан Базюк зі Стрия – у 67 кг, а ще один стриянин Святослав Гасюк – у 71 кг.

Поступилися у «золотих» сутичках двоє українців: Юлія Демченко з Харкова (лоу-кік у вазі до 60 кг) та Андрій Сташків зі Стрия (К-1 в 60 кг).

Як зазначив головний тренер національної збірної України В’ячеслав Гопанчук, на такі змагання приїжджають клубами, а Україна приїхали як збірна.

«Ми відстояли честь нашої держави. Нас всі помітили, з нами рахувалися, ми відчували повагу до нас при спілкуванні з представниками різних країн», - пояснив він.