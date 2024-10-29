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У центрі столиці комунальники замінили труби, прокладені ще у минулому столітті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У центрі столиці комунальники замінили труби, прокладені ще у минулому столітті
У важливій тепломагістралі, що постачає тепло до центральних мікрорайонів столиці, труби тут були прокладені ще у 1972 році
фото: «Київтеплоенерго»

Робочі прокладають близько 400 м попередньо ізольованих труб з системою сигналізації про пошкодження

Реконструкція магістральної тепломережі столиці діаметром 720 мм на перетині вулиць Ділової та Василя Тютюнника перебуває на фінальній стадії. Про це повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго».

Як зазначається, у важливій тепломагістралі, що постачає тепло до центральних мікрорайонів столиці, труби тут були прокладені ще у 1972 році.

Нині, під час реконструкції, використовують сучасні матеріали, виготовлені за європейськими стандартами. Робочі прокладають близько 400 м попередньо ізольованих труб з системою сигналізації про пошкодження. Строк їх експлуатації – 40-50 років.

Проводиться реконструкція теплокамери та модернізація обладнання в ній. Встановлено запірну арматуру від провідних світових виробників. Результат – підвищення надійності постачання тепла для 94 житлових будинків, 2 лікарень, 7 шкіл і дитячих садків та близько 40 відомств.

Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці з 30 жовтня розпочнеться опалювальний сезон для житлових будинків через прогнозоване похолодання. Повне розгортання системи теплопостачання триватиме близько семи днів.

Теги: Віталій Кличко опалювальний сезон реконструкція Київтеплоенерго

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