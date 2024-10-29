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РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Головні події ночі проти 29 жовтня
Фото: ДСНС Києва

Внаслідок падіння уламків БпЛА в Києві трапилась пожежа, поранено кілька людей

Росіяни завдали удар КАБом по Харкову, внаслідок цього загинули люди. Родрі визнали кращим футболістом планети. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Росіяни вдарили КАБом по Харкову: кілька людей загинуло

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб. В результаті ворожого обстрілу є загиблі. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджена газова магістраль: є постраждалі

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

У Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Троє постраждалих у Солом'янському районі. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці», – повідомив київський міський голова.

«Золотий м'яч-2024»: Родрі несподівано став переможцем

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Півзахисник англійського клубу «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте був названий найкращим футболістом 2024 року за версією відомого видання France Football. Про це стало відомо під час прямої трансляції на церемонію. 

28-річний півзахисник отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу під час гала-вечора в Парижі. Раніше цього року він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи.

Глава МЗС Північної Кореї їде в Москву з офіційним візитом

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до Москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до Росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що глава МЗС КНДР вирушає до російської столиці з офіційним візитом. При цьому ця поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до РФ стала вже другою за останні шість місяців.

Лідери північноєвропейських країн та президент Зеленський зробили спільну офіційну заяву про підтримку України

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Прем’єри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та Президент України зобов’язались продовжувати всебічну підтримку, спрямовану на безпеку та євроатлантичну інтеграцію України. Текст відповідної заяви опублікували на сайті Офісу президента.

Визначили кращого голкіпера світу, українець Андрій Лунін потрапив у ТОП-3

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

Воротаря «Астон Вілли» і збірної Аргентини Еміліано Мартінеса визнали найкращим голкіпером світу у 2024 році. Трапилось це під час церемонії «Золотий м'яч-2024».

Другу позицію посів Унаї Сімон, який виграв Євро-2024 і захищає ворота «Атлетік Більбао» та збірної Іспанії. Український голкіпер Андрій Лунін опинився на третій позиції серед найкращих воротарів світу.

 

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Теги: пожежа Віталій Кличко президент Андрій Лунін Родріґо Родрі Ігор Терехов війна Харків Київ

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