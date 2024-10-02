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Столиця нагородила кращих працівників сфери освіти (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столиця нагородила кращих працівників сфери освіти (фото)
Кличко привітав освітян із професійним святом, яке відзначатимуть 6 жовтня
фото: пресслужба КМДА

Мер Києва вручив 58 відзнак від столиці найкращим працівникам галузі та тим освітянам, хто сьогодні стоїть на захисті  держави

Сьогодні, 2 жовтня у столичній мерії  пройшло нагородження кращих освітян міста. Викладачі, вчителі та прфесори отримали відзнаки найкращих працівники галузі з нагоди професійного свята яке в Україні відзначатимуть у неділю, 6 жовтня. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні столична освітянська спільнота об’єднує 65 тис. працівників, які забезпечують діяльність понад 1000 закладів освіти міста. Із них – понад 38 тис. педагогічних працівників. Уже третій рік поспіль новий навчальний рік Київ розпочав в умовах воєнного стану. У цей складний для країни час перед педагогами постав новий виклик – навчати дітей в умовах війни. Освітяни Києва продовжують тримати свій фронт 24/7. Вони навчають, прибирають, годують, забезпечують комфорт учнів та вихованців і життєдіяльність закладів освіти. Дбають про безпеку і життя дітей», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

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Мер столиці зауважив, що сьогодні частина працівників галузі тримають не тільки освітній фронт. Майже 500 столичних освітян, із них 236 педагогів, захищають Україну на фронті. 22 освітяни загинули. Зниклими безвісти вважаються 7 захисників. Хвилиною мовчання присутні у залі вшанували пам’ять полеглих воїнів.

У вересні цього року до столичних закладів освіти пішли загалом 372 тис. учнів та вихованців. Зокрема, до садочків – майже 58 тис. дітей. У школах навчається 281 тис. учнів.

Столиця нагородила кращих працівників сфери освіти (фото) фото 2

«Безпека кожного учасника освітнього процесу є нашим пріоритетом сьогодні. Для цього місто впроваджує комплексну програму «Створення безпечного освітнього середовища». У межах програми «Муніципальна охорона» столиці забезпечує фізичну охорону всіх закладів загальної середньої освіти. Усі освітні установи Києва за рахунок міського бюджету обладнані тривожними кнопками. Перебувають під цілодобовою пультовою охороною. Також впроваджуємо системи відеонагляду та охоронної сигналізації. Встановлюємо високошвидкісний інтернет», – розповів Кличко.

Напередодні Дня працівників освіти мер Києва вручив 58 відзнак від столиці найкращим працівникам галузі та тим освітянам, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави.

Нагадаємо, у Раді реєструють законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. Про це оголосила ініціаторка законопроєкту – народна депутатка Наталія Піпа.

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Теги: Віталій Кличко свята освіта освітня реформа школа вчитель педагог

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