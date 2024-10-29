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Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли в оселях киян з'явиться тепло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли в оселях киян з'явиться тепло
Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду
фото: glavcom.ua

Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва необхідно близько 7 днів

У Києві з 30 жовтня розпочнеться опалювальний сезон для житлових будинків через прогнозоване похолодання. Повне розгортання системи теплопостачання триватиме близько 7 днів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання», – написав Кличко.

Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, з його слів, житлові будинки розпочнуть підключати до тепла із середи, 30 жовтня.

«Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів», – зазначив мер.

До відома, із 14 жовтня, столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. 

Раніше повідомлялося, що Київська область вже майже на 90% готова до опалювального сезону. Усі роботи відбуваються за графіком. Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, у столиці ремонтують водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, роблять заготівлю пального, запаси посипального матеріалу, готують спеціалізовану збиральну техніку.

У школах та садах Київської області на сьогодні понад 1,9 тис. генераторів різної потужності. Фактично, забезпечені ними всі навчальні заклади.

Нагадаємо, заступник голови Міністерства енергетики Микола Колісник повідомив, що в Україні сформовано достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду. 

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Теги: Віталій Кличко опалювальний сезон місто столиця

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