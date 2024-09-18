СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ (МП)

Слідчі дії проводять співробітники СБУ

Сьогодні, 18 вересня Служба безпеки України прийшла з перевіркою Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Києві. Про це повідомляють джерела у правоохоронних органах.

Як зазначається, оперативники СБУ з самого ранку проводять обшуки у чоловічому монастирі, монахи якого поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію РФ проти України.

Введенський чоловічий монастир був створений наприкінці 19 століття – у перших роках 20 століття. Монастир Української православної церкви Московського патріархату знаходиться у Печерському районі Києва (вулиця Князів Острозьких, 42).

Зараз там розташований чоловічий монастир. Будинок належить до пам'яток культурної спадщини.

Нагадаємо, СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом