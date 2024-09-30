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1 жовтня центр Києва зупиниться на 10 хв.

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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1 жовтня центр Києва зупиниться на 10 хв.
У центрі міста рух зупинеться орієнтовно на 10 хв.
фото: ілюстративне

У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності

1 жовтня, у День Захисників і Захисниць України, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

«Наш обов’язок – вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною» , – наголосив Зеленський.

У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності, повідомляє пресслужба КМДА, .

У центрі міста рух зупинеться орієнтовно на 10 хв.  Управління патрульної поліції у місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.

Киян та гостей столиці закликають долучитися до вшанування пам’яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Нагадаємо, у 2023 році за ініціативи президента Володимира Зеленського Україна вперше відзначила День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня. Це пов’язано з переходом з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар та зміщенням на 13 днів назад усіх церковних свят. Оскільки захисників і захисниць України вшановували на Покрову, 14 жовтня, то відзначення цього дня також змінилося.

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Теги: незалежність Володимир Зеленський Україна Хрещатик хвилина мовчання

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