У Вишгороді після застілля чоловік вирішив постріляти з карабіна



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Поліція вирішує, чи позбавляти дозволу на зброю власника мисливського карабіна Фото: Нацполіція

Поліція затримала чоловіка з мисливським карабіном

У Вишгороді на спецлінію 102 звернулися місцеві мешканці, які почули постріли в сусідньому будинку. На виклик одразу приїхали правоохоронці.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, з’ясувалося, що двоє давніх знайомих щось святкували вдома в одного з них і перебували в стані алкогольного сп’яніння. В якийсь момент гість побачив біля стіни мисливський карабін, схопив його і побіг у невідомому напрямку. Власник зброї намагався зупинити друга і вибіг за ним, проте не зміг наздогнати.

Чоловіка з карабіном поліція затримала вже приблизно за півтора кілометра від місця події. Він не встиг нікому завдати тілесних ушкоджень.

Речовий доказ вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання, чи позбавляти дозволу на зброю власника мисливського карабіна.

Як повідомлялося, у столиці між двома водіями виник дорожній конфлікт, після чого один із чоловіків застосував зброю.