У Києві дорожній конфлікт водіїв переріс у стрілянину



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Фото Нацполіція

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав

У столиці між двома водіями виник дорожній конфлікт, після чого один із чоловіків застосував зброю.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва.

Згідно з повідомленням, інцидент трапився біля станції метро «Академмістечко». До правоохоронців звернувся 37-річний чоловік із заявою про те, що у його автомобіль стріляв невідомий.

Згодом було встановлено, що на вулиці Академіка Вернадського через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися. Після цього чоловіки почали сваритися, тоді водій «Opel» дістав пістолет і зробив постріл у бік машини опонента. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Як зазначається, правопорушника затримали поліцейські. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Зловмиснику оголошено підозру. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у тролейбусі та на зупинці громадського транспорту, поранивши двох людей.