В інфекційній лікарні Івано-Франківська померла жінка, у якої підозрювали коронавірус



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Жінка працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому у міській інфекційній лікарні мають сумніви, що у неї крім грипу виявлять коронавірус

В інфекційній лікарні Івано-Франківська померла 56-річна жінка, у якої підозрювали коронавірус.

Про це повідомило видання galka.if з посиланням на працівників медзакладу.

Жінка потрапила у лікарню після трьох днів хвороби.

З кожним днем її стан погіршувався, тому врятувати життя хворої не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджений грип типу А. Її аналізи відправили у Київ для перевірки на коронавірус. Результати дослідження будуть сьогодні, 18 березня.

У виданні зазначили, що жінка працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому у медзакладі мають сумніви, що у неї крім грипу виявлять коронавірус.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.