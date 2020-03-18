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    В інфекційній лікарні Івано-Франківська померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

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    В інфекційній лікарні Івано-Франківська померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

    Жінка працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому у міській інфекційній лікарні мають сумніви, що у неї крім грипу виявлять коронавірус

    В інфекційній лікарні Івано-Франківська померла 56-річна жінка, у якої підозрювали коронавірус.

    Про це повідомило видання galka.if з посиланням на працівників медзакладу.

    Жінка потрапила у лікарню після трьох днів хвороби.

    З кожним днем її стан погіршувався, тому врятувати життя хворої не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджений грип типу А. Її аналізи відправили у Київ для перевірки на коронавірус. Результати дослідження будуть сьогодні, 18 березня.

    У виданні зазначили, що жінка працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому у медзакладі мають сумніви, що у неї крім грипу виявлять коронавірус.

    Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

    Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

    Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус. 

    Київ Івано-Франківськ хвороби жінка аналізи коронавірус
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