До лікарні під Києвом госпіталізована жінка з підозрою на коронавірус



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Результатів аналізів на коронавірус ще немає

Лікарі взяли у жінки зразки для проведення лабораторного дослідження на інфікованість коронавірусом

У вівторок, 17 березня, ввечері до інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні госпіталізували жінку з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, пацієнтка самостійно звернулась безпосередньо до приймального відділення лікарні через наявність основних симптомів вірусної інфекції Covid-19.

«Наразі взято всі необхідні зразки для проведення лабораторного дослідження на інфікованість коронавірусом та направлено в спеціальну лабораторію в Києві. Стан жінки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів», – зазначив Сапожко.





Повідомляється, що днями жінка повернулась з Іспанії.

Як розповів «Трибуні» головний лікар Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк, чоловік і жінка прилетіли з Барселони в Іспанії, після чого звернулися до сімейного лікаря. В обох температура: у жінки висока, у чоловіка – незначне підвищення.

Зі слів керівника ББКЛ, сімейна лікарка викликала швидку. Але вона не приїхала, аргументуючи відсутністю костюмів захисту. Тож подружжя поїхало до лікарні самостійно, де жінку госпіталізували. Зразки відправили до вірусологічної лабораторії в Києві. Чоловік від госпіталізації і від відбирання проб відмовився.

Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Із виявлених - один випадок у Київській області. Повідомлялося, що після лабораторних досліджень було встановлено, що в пацієнта коронавірус Covid-19.

Проте, згодом стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України напередодні поспішило включити цього чоловіка в статистику, оскільки експрес-тест учора був негативний. Зараз лікарі Білої Церкви чекають на точний аналіз з Центральної лабораторії в Києві.

Крім того, сьогодні в опорну Київську обласну лікарню в Білій Церкві надійшла місцева мешканка з аналогічними симптомами. Вона повернулася з Польщі. Експрес-тест негативний, але для остаточного висновку медики чекають на результати аналізів з Києва.

За даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

Як повідомлялося, два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Один із хворих - молодий київський студент, який контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.