У захаращеній під стелю мотлохом столичній квартирі виявлено тіло чоловіка



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Фото: Інформатор Захаращена мотлохом квартира померлого чоловіка

Тіло пролежало у квартирі близько двох тижнів і почало розкладатися

У ніч на четвер, 23 серпня, в Києві на вулиці Космічній, 1/10 виявили труп чоловіка. Він знаходився в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового будинку.

Виклик на лінію 102 надійшов близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли місцеві жителі, вони відчули їдкий запах по стояку на четвертому і п'ятому поверхах. Люди пішли по поверхах і відчули, що цей же «аромат», виходить з квартири на третьому поверсі. Після цього вони викликали поліцейських.

По прибуттю правоохоронці визначили, що запах схожий на трупний. Однак двері в квартиру 48 були замкнені. На допомогу, щоб потрапити в приміщення, приїхали співробітники ДСНС. Пожежні відкрили двері, після чого було виявлено, що квартира повністю захаращена. Від самих дверей стояли пакети з непотребом, висотою майже до стелі.

Щоб знайти джерело запаху, довелося виносити пакети на сходові прольоти. В результаті, в кімнаті квартири було виявлено тіло чоловіка 1942 року народження, він давно проживав там. Попередньо, смерть наступила близько двох тижнів тому, так як тіло вже почало розкладатися.

Щоб забезпечити доступ санітарам до тіла, були викликані комунальники.

На місці працювала слідчо-оперативна група, патрульні, пожежні. Причину смерті встановить слідство.