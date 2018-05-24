У зоні ЧАЕС виявили 19-річного сталкера з Польщі (фото)

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Хлопець, порушуючи режим, незаконно проник в зону відчуження з метою екстремального туризму

У середу, 23 травня, на Київщині прикордонники Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції виявили та затримали ще одного сталкера - 19-річного громадянина Республіки Польща. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Реалізовуючи інформацію, надану дільничним інспектором прикордонної служби відділу «Іванків», правоохоронці виявили молодика, який, порушуючи режим, незаконно проник в зону відчуження та зону безумовного (обов’язкового) відселення з метою екстремального туризму та відпочинку. На територію нашої країни хлопець прибув нещодавно встановленим порядком», - йдеться в повідомленні.

Наразі за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, іноземця притягнуто до відповідальності за законодавством України.

Нагадаємо, цього тижня працівники відділення поліції зони ЧАЕС спільно з працівниками фізичного захисту ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» під час патрулювання виявили групу незаконних туристів. Ними виявилися 41-річна жінка та 15-річний хлопець із Білорусі, двоє столичних жителів 27 та 32-річного віку.