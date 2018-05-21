У зону ЧАЕС проникли сталкери з Білорусі (фото)

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Фото: Нацполіція Затримані любителі екстремального туризму

Порушниками виявилися 41-річна жінка та 15-річний хлопець

Працівники відділення поліції зони ЧАЕС спільно з працівниками фізичного захисту ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» під час патрулювання виявили групу незаконних туристів.

Ними виявилися 41-річна жінка та 15-річний хлопець з сусідньої держави, двоє столичних жителів 27 та 32-річного віку. Компанія любителів-туристів проникла на територію відчуження з метою екстремального туризму. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП. Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення. Сталкерам загрожує покарання - штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також до Іванківського відділу Державної міграційної служби направлено подання щодо скорочення терміну перебування громадянам Республіки Білорусь.

Як повідомлялося, нещодавно три групи туристів-екстремалів із різних куточків України (Житомирської, Київської та Закарпатської областей) поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження.