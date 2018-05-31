У зоні ЧАЕС затримано дві групи любителів екстремального туризму

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Затримана в зоні ЧАЕС група сталкерів

Мешканці Вінниці та Києва незаконно проникли у зону відчуження

Дві групи сталкерів незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Одну групу сталкерів, яким по 21 рік, було знайдено в районі контрольно-пропускного пункту «Дитятки». Всі - мешканці м. Вінниця. Другу групу затримали спільно з працівниками фізичного захисту ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», молоді люди 20 та 22 років, мешканці Києва.

Щодо правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлені до Іванківського районного суду для прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що в зоні ЧАЕС затримали 19-річного громадянина Республіки Польща.