У зоні ЧАЕС затримано дві групи любителів екстремального туризму
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Розсилка
Мешканці Вінниці та Києва незаконно проникли у зону відчуження
Дві групи сталкерів незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Одну групу сталкерів, яким по 21 рік, було знайдено в районі контрольно-пропускного пункту «Дитятки». Всі - мешканці м. Вінниця. Другу групу затримали спільно з працівниками фізичного захисту ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», молоді люди 20 та 22 років, мешканці Києва.
Щодо правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали направлені до Іванківського районного суду для прийняття рішення.
Раніше повідомлялося, що в зоні ЧАЕС затримали 19-річного громадянина Республіки Польща.