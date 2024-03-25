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Обстріл Києва. Що відбувається на місці події (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Обстріл Києва. Що відбувається на місці події (фото)
фото: Главком

У столиці рятувальники ліквідовують наслідки сьогоднішнього ракетного обстрілу

Російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування і поранені.

Як стало відомо, унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Повідомляється, що були вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.

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За попередньою інформацією, загиблих немає. Станом на 13:25 постаждало семеро людей, серед них викладачка-методистка академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.

Згодом вулицю Бойчука, на якій відбулися руйнації унаслідок російської атаки, почали розчищати від завалів.

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У будинках поруч помітні пошкодження від удару.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 ворог завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з окупованого Криму.

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.

Згодом пресслужба КМВА повідомила, що внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння. Також унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. 

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються. 

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