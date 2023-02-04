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Участь у НАТО та допомога Києву: Кличко зустрівся з президенткою Парламентської асамблеї (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Участь у НАТО та допомога Києву: Кличко зустрівся з президенткою Парламентської асамблеї (фото)
Керівництво Асамблеї цікавилося, яка конкретна допомога потрібна Києву та Україні, а також чи достатньо у столиці генераторів та бомбосховищ
Фото: kyiv.klichko.org

«Я переконаний, що найбільш надійною безпековою гарантією для України є її вступ до НАТО»

Сьогодні, 4 лютого, мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з делегацією Парламентської Асамблеї НАТО. Київ відвідали президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, генеральний секретар Асамблеї Руксандра Попа та директор комітету з питань демократії та безпеки Натан Грайсон.

Як зауважила Жоель Гарріо-Майлям, у Асамблеї хотіли б, щоб Україна стала повноправним членом НАТО, і наразі працюють над цим.

Кличко підкреслив, що важливо, щоб Україна продовжувала реформи і перетворення навіть в умовах воєнного стану і вийшла з війни новою країною – сильною та сучасною. Від цього залежатиме також успіх післявоєнної відбудови та темп просування до членства в ЄС та НАТО, яке підтримує абсолютна більшість українців.

«Я завжди послідовно виступав за членство України в НАТО. Сьогодні точиться дискусія щодо гарантій безпеки для України. Я переконаний, що найбільш надійною безпековою гарантією для України є її вступ до НАТО. Разом з тим, війна показала, що ЗСУ є однією з найбільш боєздатних армій світу. Вступ України до НАТО суттєво збільшить реальні військові спроможності Альянсу.  Українці очікують, що наступний саміт НАТО у Вільнюсі (влітку 2023 року) ухвалить важливі рішення для майбутнього членства України в цій організації», – зазначив Кличко.

Також мер столиці додав, що без участі України неможливо вирішувати ключові проблеми європейської та трансатлантичної безпеки.

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У свою чергу президентка Парламентської Асамблеї НАТО зазначила, що хотіла, аби Україна стала повноправним членом НАТО. «Це наш обов’язок промотувати підтримку України і забезпечити єдність довкола вашої країни. Ми б, і ми працюємо над цим. Та будемо намагатися прискорити процес підтримки України», – сказала Жоель Гарріо-Майлям.

За її словами, в Парламентській Асамблеї НАТО захоплюються силою духу українського народу та прагнуть робити якомога більше заради допомоги Україні. Також керівництво Асамблеї цікавилося, яка конкретна допомога потрібна Києву та Україні, а також чи достатньо у столиці генераторів та бомбосховищ, і як Києву вдається забезпечувати життєдіяльність міста в нинішніх умовах.

Нагадаємо, Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів.

Теги: НАТО президент Україна військові українці війна саміт Віталій Кличко

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