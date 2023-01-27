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Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини
фото: Віталій Кличко

Головною темою розмови було постачання зброї Україні

Український боксер Володимир Кличко зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Представники двої країн говорили про подальшу підтримку України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Володимир зустрівся з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Говорили про подальші постачання озброєння Україні», – написав Кличко-старший у своєму телеграм-каналі.

Міністр оборони Німеччини пообіцяв відвідати Київ. «Пісторіус пообіцяв відвідати Київ та запевнив у підтримці боротьби України до нашої перемоги», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Новопризначений очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус найближчими тижнями може відвідати з візитом нашу державу. «Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів», – сказав Пісторіус.

Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко Німеччина міністр Міноборони озброєння

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