Пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі

За проєктом, конструкція мосту спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці

На початок 2023 року вже встановлено три опори мосту і розпочато встановлення четвертої

Цього року столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Цього року столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів. Гроші з міського бюджету ми не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це – цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта», – повідомив мер Києва.

На початок 2023 року вже встановили три опори мосту і розпочали встановлення четвертої, а також закупили матеріали. Цього року за кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення четвертої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково – прогонні конструкції та придбають металоконструкції.

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Нагадаємо, за проєктом, конструкція мосту спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об’єкту буде 4 м, довжина – 164 м. Міст матиме цікавий архітектурний вигляд і буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь міст не заважатиме.

Облаштує місто і територію острова Оболонський, що входить до регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови». «Оболонський острів плануємо перетворити на сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни», – зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів.