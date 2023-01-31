Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі
За проєктом, конструкція мосту спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці
фото: Віталій Кличко/Телеграм

На початок 2023 року вже встановлено три опори мосту і розпочато встановлення четвертої

Цього року столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Цього року столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів. Гроші з міського бюджету ми не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це – цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта», – повідомив мер Києва.

На початок 2023 року вже встановили три опори мосту і розпочали встановлення четвертої, а також закупили матеріали. Цього року за кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення четвертої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково – прогонні конструкції та придбають металоконструкції.

Нагадаємо, за проєктом, конструкція мосту спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об’єкту буде 4 м, довжина – 164 м. Міст матиме цікавий архітектурний вигляд і буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь міст не заважатиме.

Облаштує місто і територію острова Оболонський, що входить до регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови». «Оболонський острів плануємо перетворити на сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни», – зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів.

Теги: Віталій Кличко гроші будівництво водопостачання місто столиця населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ засипає снігом: місцева влада звернулася до водіїв
Київ засипає снігом: місцева влада звернулася до водіїв
Сьогодні, 08:57
Мобільну котельню можна доставити на причепі та підключити за кілька годин
Київ готує частину котелень до роботи без електрики (фото)
Вчора, 15:16
У Київ прибули аудитори США, щоб проконтролювати використання допомоги
У Київ прибули аудитори США для перевірки використання військової допомоги
27 сiчня, 00:45

Новини

Пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі
Пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі
Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)
Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)
Київ засипає снігом: місцева влада звернулася до водіїв
Київ засипає снігом: місцева влада звернулася до водіїв
Влада Києва повертає два трамвайні маршрути
Влада Києва повертає два трамвайні маршрути
Київ готує частину котелень до роботи без електрики (фото)
Київ готує частину котелень до роботи без електрики (фото)
Допитував підлітка на Київщині: командир загону нацгвардії РФ піде під суд
Допитував підлітка на Київщині: командир загону нацгвардії РФ піде під суд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Московська церква пішла жалітися в ООН
33K
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
25K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
15K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8386
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту