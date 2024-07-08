Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)

Сьогодні внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»

Біля входу до дитячої лікарні «Охматдит», де сьогодні влучили уламки російської ракети, зібралася велика кількість, людей. наразі вхід до медичного закладу перекрито.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як стало відомо, сьогоднішня ракетна атака Росії на Київ призвела до жахливих наслідків: поранені діти в лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, російська ракета влучила у корпус лікарні, де діти отримували процедури очищення крові при нирковій недостатності.

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