Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)
фото з відкритих джерел

Сьогодні внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»

Біля входу до дитячої лікарні «Охматдит», де сьогодні влучили уламки російської ракети, зібралася велика кількість, людей. наразі вхід до медичного закладу перекрито. 

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як стало відомо, сьогоднішня ракетна атака Росії на Київ призвела до жахливих наслідків: поранені  діти в лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, російська ракета влучила у корпус лікарні, де діти отримували процедури очищення крові при нирковій недостатності.

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)

 

 

Теги: армія Охматдит ракета Віктор Ляшко відео російська ракета ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Олексій Смирнов повідомив у Телеграм-каналі, що пожежу локалізовано, гасіння триває
У Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно горить військова база (відео)
2 липня, 15:06
Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі
Початок розмінування Чорного моря та звільнення Вербицького. Головне за 1 липня
1 липня, 21:00
Наслідки ракетного удару по Вільнянську
Ракетний удар по Вільнянську: кількість поранених зросла до 36 (фото)
30 червня, 11:17
Наступ Ізраїлю в Лівані може становити небезпеку для американських військових через конфлікт із «Хезболлою»
США не зможуть допомагати Ізраїлю у війні з «Хезболлою» – Associated Press
24 червня, 15:02
Люди можуть допомогти Силам оборони України, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів
«Азов» попросив допомоги у жителів чотирьох окупованих міст Луганщини
23 червня, 15:27
За словами Ляшка, Україна стикається з критичною ситуацією, аналогічною тим, які виникали під час підриву Каховської дамби через відключення електроенергії
Через відключення електрики Україні загрожує спалах гепатиту та холери: деталі від МОЗ
20 червня, 15:52
Буданов: Російська армія вже відчуває ці удари і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист
Буданов прокоментував нанесення ударів по Росії західною зброєю
13 червня, 01:13
У 2023 році кількість інсультів в Україні збільшилась на 16%
Інсульти траплятимуться раніше. Мінохоронздоров’я дало невтішний прогноз українцям
12 червня, 15:18
У своїх спробах залякати українців пропаганда маніпулює найчутливішими темами, розповідаючи про «викрадення органів»
У військових ЗСУ вилучали органи. Росіяни вигадали черговий фейк
8 червня, 15:05

Новини

Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео
Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео
Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
У Києві пролунав гучний вибух
У Києві пролунав гучний вибух
Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)
Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)
Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)
Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
344K
Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.
151K
Луценко розповів, хто пішов служити до ЗСУ замість нього
49K
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
20K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7221
Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Сьогодні, 13:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua