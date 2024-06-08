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У військових ЗСУ вилучали органи. Росіяни вигадали черговий фейк

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У військових ЗСУ вилучали органи. Росіяни вигадали черговий фейк
У своїх спробах залякати українців пропаганда маніпулює найчутливішими темами, розповідаючи про «викрадення органів»
фото з відкритих джерел

Фейки про те, що в Україні нібито «процвітає чорна трансплантологія», російська пропаганда просуває ще з 2014 року

 

Родичі загиблих військовослужбовців ЗСУ домоглися медичної експертизи тіл своїх близьких, внаслідок чого з'ясувалось, що всі загиблі мали прижиттєве вилучення органів. Таке відео поширюють проросійські канали у TikTok і Telegram. Насправді це черговий халтурний витвір російських фейкоробів, попереджає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У своїх спробах залякати українців пропаганда маніпулює найчутливішими темами, розповідаючи про «викрадення органів» у дітей-сиріт чи поранених воїнів ЗСУ.

Жодних фактичних підтверджень цим абсурдним вигадкам пропагандистів знайти, звісно ж, не вдалось.

У військових ЗСУ вилучали органи. Росіяни вигадали черговий фейк фото 1

Зазначимо, фейки про те, що в Україні нібито «процвітає чорна трансплантологія», російська пропаганда просуває ще з 2014 року.

Нагадаємо, Спецслужби Росії готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти воєнної розвідки. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що Росія готує нові інформаційні вкиди для дискредитації України на липень 2024 року. Росіяни шукають уламки ракет від систем ППО Patriot на окупованих територіях для підготовки дезінформаційних операцій. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. 

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Теги: пропаганда викрадення Telegram TikTok відео росіяни

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