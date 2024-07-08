Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)
Удар був по корпусу лікарні, де діти перебували на гемодіалізі
фото: glavcom.ua

Діти ще досі знаходяться під завалами

Сьогоднішня ракетна атака Росії на Київ призвела до жахливих наслідків: поранені діти в лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, російська ракета влучила у корпус лікарні, де діти отримували процедури очищення крові при нирковій недостатності.

«В Охмадиті під завалами є діти. Удар був по корпусу, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності», – про це заявив міністр Ляшко у коментарі ТСН.

Цей черговий акт тероризму з боку Росії викликав хвилю обурення та скорботи в Україні та світі. Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про удари по військових об'єктах, намагаючись відвернути увагу від своїх злочинів проти людяності.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: міністр пропаганда армія Охматдит ракета Віктор Ляшко відео російська ракета ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України нагородив Кирила Перетятька званням Героя України – за особисту мужність і героїзм, самовіддане служіння українському народові
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
17 червня, 20:00
Наступ Ізраїлю в Лівані може становити небезпеку для американських військових через конфлікт із «Хезболлою»
США не зможуть допомагати Ізраїлю у війні з «Хезболлою» – Associated Press
24 червня, 15:02
у конфлікті брав участь співробітник ГУ НПУ Києва Богдан Писаренко
Скандал із військовим та Тищенком у Дніпрі: поліція Києва підтвердила участь свого співробітника
22 червня, 17:59
Тищенко неодноразово вдягав військову форму, тож Жорін запросив його до свого підрозділу
Бійка між військовим та охоронцями Тищенка: майор ЗСУ відреагував
23 червня, 14:41
Наріман Джелял – український кримськотатарський політик, викладач, політолог та журналіст. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, керівник інформаційно-аналітичного підрозділу
Україна повернула з полону заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
28 червня, 22:14
Не так давно Порошенко зізнався, що його давнє захоплення - це катання на байку
Порошенко на квадроциклі увірвався у ТікТок. Реакція соцмереж (відео)
4 липня, 12:57
Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня
Ракетний удар по Дніпру 28 червня: рятувально-пошукова операція триватиме й цієї ночі
29 червня, 22:00
Нова залізна завіса може опуститись між Європою та Росією
«Нова залізна завіса»: низка країн взялись за зміцнення кордонів неподалік Росії
1 липня, 13:13
Контроль над Торецьком дозволяє ЗСУ тримати під вогневим контролем Горлівську агломерацію
Росіяни наступають на Торецьк: як це загрожує ЗСУ
6 липня, 15:36

Новини

Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео
Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео
Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
У Києві пролунав гучний вибух
У Києві пролунав гучний вибух
Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)
Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)
Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)
Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
343K
Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.
151K
Луценко розповів, хто пішов служити до ЗСУ замість нього
49K
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
20K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7214
Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Сьогодні, 13:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua