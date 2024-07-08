Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)

Удар був по корпусу лікарні, де діти перебували на гемодіалізі

Діти ще досі знаходяться під завалами

Сьогоднішня ракетна атака Росії на Київ призвела до жахливих наслідків: поранені діти в лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, російська ракета влучила у корпус лікарні, де діти отримували процедури очищення крові при нирковій недостатності.

«В Охмадиті під завалами є діти. Удар був по корпусу, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності», – про це заявив міністр Ляшко у коментарі ТСН.

Цей черговий акт тероризму з боку Росії викликав хвилю обурення та скорботи в Україні та світі. Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про удари по військових об'єктах, намагаючись відвернути увагу від своїх злочинів проти людяності.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».