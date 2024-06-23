«Азов» попросив допомоги у жителів чотирьох окупованих міст Луганщини

Люди можуть допомогти Силам оборони України, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів

«Зробіть свій внесок у перемогу над російською армією», – ідеться у зверненні

12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України звернулася до жителів чотирьох окупованих міст Луганщини. Бійці попросили в них допомоги.

«До уваги громадян Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та навколишніх територій. Якщо ви знаходитесь на згаданих окупованих територіях і чекаєте на звільнення рідного міста або селища, зробіть свій внесок у перемогу над російською армією», – ідеться у зверненні.

Як ідеться у зверненні «Азова», люди можуть допомогти Силам оборони України, передаючи дані про розташування та пересування сил і засобів окупантів у своїх населених пунктах.

«Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-акаунт: @andrad2024. Гарантуємо анонімність і таємність переписки. Якщо ваші родичі чи друзі лишились на згаданих окупованих територіях, ви також можете допомогти, передаючи інформацію від них. Звільнимо рідні міста спільними зусиллями», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України витіснили російських загарбників у частково окупованому селі Кліщіївка, що південніше Бахмута Донецької області. Крім того, ворог відступив і в Серебрянському лісництві на Луганщині. Водночас окупанти просунулися біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки на Донеччині.

До слова, у Вовчанську на Харківщині російські окупанти, ймовірно, потрапили в оточення. Про це свідчать заяви російського пропагандиста Анатолія Радова та мапа DeepState.

Крім того, за даними аналітиків DeepState, армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині.