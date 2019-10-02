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    Суспільство

    Харків приєднався до всеукраїнської акції «Ні капітуляції!»

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    Активісти пишуть, що акцію протесту у Харкові розпочали традиційно з Гімну України. - Харків приєднався до всеукраїнської акції «Ні капітуляції!»
    Активісти пишуть, що акцію протесту у Харкові розпочали традиційно з Гімну України.

    У центрі міста на площі Свободи біля намету «Все для перемоги» зібралося кілька сотень осіб, які протестують проти узгодження владою «формули Штайнмаєра»

    Харків приєднався до всеукраїнської безстрокової акції «Ні капітуляції!»

    Про це пишуть харків’яни у Facebook.

    Зазначається, що у центрі міста на площі Свободи біля намету «Все для перемоги» зібралося кілька сотень осіб, які протестують проти узгодження владою «формули Штайнмаєра».  

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    Харків приєднався до всеукраїнської акції «Ні капітуляції!»
    Харків приєднався до всеукраїнської акції «Ні капітуляції!»
    Харків приєднався до всеукраїнської акції «Ні капітуляції!»
    Харків приєднався до всеукраїнської акції «Ні капітуляції!»

    «Харків бере активну участь у всеукраїнській безстроковій акції Ні капітуляції і проти здачі інтересів українських національних інтересів», - йдеться в повідомленні організаторів акції.

    Харків'яни пишуть, що акцію протесту розпочали традиційно з Гімну України.

    Як повідомлялося, сьогодні у Запоріжжі активісти пікетували СБУ через «формулу Штайнмаєра».

    Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

    Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

    Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

    Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

    2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

    Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

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