До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд

Відстань від небесного тіло до планети Земля становитиме 6 676 580 км

У суботу, 24 травня, поблизу Землі пролетить астероїд 387746 (2003 MH4). Він має довжину 366 м та вважається потенційно небезпечним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Лабораторію реактивного руху Nasa (JPL).

Зазначається, що довжина небесного об'єкта становить 366 м, а відстань до планети Земля становитиме 6 676 580 км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Цей астероїд підпадає під два параметри одночасно.

Наближення очікується 24 травня 2025 року о 13:36:42 за всесвітнім часом.

Нагадаємо, у вересні 2024 року поблизу Землі на відстані приблизно 1 мільйона кілометрів пролетів астероїд 2024 ON. Це майже в 2,6 рази більше, ніж відстань до Місяця. Астероїд, розміром в два футбольні поля, близько 220 метрів у діаметрі, був класифікований як «потенційно небезпечний», але не становив явної загрози для нашої планети​.

Раніше науковці заявили про можливість користування астероїдами, що вже пролітають повз Землю. У результаті вони знайшли 120 кандидатів для маршрутів між Землею, Венерою та Марсом.