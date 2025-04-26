На Київщині вирував торнадо

Величезний вихор піднявся над землею на кілька десятків метрів

Величезний вихор піднявся над землею на кілька десятків метрів

У Броварському районі Київської області в суботу, 26 квітня, водії у полі біля дороги помітили смерч. Вихор піднімався над землею на кілька десятків метрів. Як інформує «Главком», відповідне відео було опубліковано у соціальних мережах.

«Над Броварським районом помітили смерч», – ідеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, як величезний вихор піднімається над землею на кілька десятків метрів.

Смерч (також, торнадо, тромб) – атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду, тощо.

Можуть бути за розмірами по горизонталі до 50 км і по вертикалі до 10 км, із швидкістю вітру понад 33 м/с, який витягується від купчасто-дощової хмари до поверхні та за метеорологічними характеристиками являє собою циклон.

Нагадаємо, у травні середньомісячна температура очікується на рівні 15-19°С тепла, а місячна кількість опадів – на рівні 35-76 міліметрів.

Нагадаємо, що незабаром в Україні різко погіршиться погода, очікуються похолодання та заморозки. Уночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. Водночас 25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20°С, +27°С.