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    Зеленський повідомив про підписання важливих документів між Україною та Катаром

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    Зеленський подякував владі Катару за гостинність - Зеленський повідомив про підписання важливих документів між Україною та Катаром
    Зеленський подякував владі Катару за гостинність
    Фото: president.gov.ua

    Підписано 13 документів та два комерційних контракти

    Катар та Україна підписали низку документів. Про це йдеться в офіційному Twitter президента України Володимира Зеленського.

    «Радий підписанню 13 важливих документів між Україною та Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці», – йдеться в повідомленні.

    Зеленський також наголосив, що «вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність».

    Президент разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

    Повідомлялося, що Україна та Катар 5 квітня планують підписати низку документів, у тому числі щодо інвестицій в Україну.

    Теги: Володимир Зеленський Україна Катар
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