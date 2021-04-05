Зеленський повідомив про підписання важливих документів між Україною та Катаром

Підписано 13 документів та два комерційних контракти

Катар та Україна підписали низку документів. Про це йдеться в офіційному Twitter президента України Володимира Зеленського.

«Радий підписанню 13 важливих документів між Україною та Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці», – йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив, що «вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність».

Радий підписанню 13 важливих документів між і , а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність. pic.twitter.com/ByruGGWTZd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

Президент разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

Повідомлялося, що Україна та Катар 5 квітня планують підписати низку документів, у тому числі щодо інвестицій в Україну.