Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа Микитася під заставу

Раніше Микитась перебував під домашнім арештом, під яким його можна було тримати максимум півроку

Колишній нардеп за рішенням Вищого антикорупційного суду вийшов під заставу у 908 400 грн

Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа та колишнього очільника «Укрбуду» Максима Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908 400 грн. Про це повідомив журналіст Олег Новіков у себе в Telegram.

«Про зміну запобіжного заходу просив прокурор САП, оскільки раніше Микитась був під домашнім арештом, під яким підозрюваного можна тримати максимум півроку», – пояснив Новіков. За його словами, прокурор просив більшу заставу, ніж призначив слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко, і подав апеляцію на це рішення.

Крім застави на Микитася також поклали обов'язки: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими визначеними особами; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомляв «Главком», у листопаді слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився брати екснардепа Максима Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Слідство підозрює Микитася у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Крім цього, екснардеп Микитась проходить обвинуваченим у справі за вчинення хуліганства щодо колишнього Любецького селищного голови Сергія Пінчука під час парламентських виборів у 2019 році. У серпні 2023 року суд закрив справу за строками давності. Однак прокуратура оскаржила це рішення в апеляції. Чернігівський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції і передав справу на новий розгляд до іншого суду.