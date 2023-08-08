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Схопив за шию і розбив телефон. Суд пробачив ексдепутату Микитасю напад на голову села

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Схопив за шию і розбив телефон. Суд пробачив ексдепутату Микитасю напад на голову села
Феміда пояснила, що звільнення Максима Микитася від кримінальної відповідальності за строками давності не є реабілітуючою підставою
фото: Центр протидії корупції

Розгляд кримінальної справи тривав у суді понад три роки

Колишній народний депутат Максим Микитась уник кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 14 червня.

Таку ініціативу висловив головуючий суддя. Він поставив на обговорення учасників процесу питання про закриття кримінального провадження за строками давності. Прокурор та обвинувачений не заперечували. Потерпілий і колишній Любецький селищний голова Сергій Пінчук не з’явився, але письмово повідомив: не проти закриття справи, претензій морального та матеріального характеру до Микитася не має.

Під час винесення рішення у справі Максима Микитася суд наголосив: звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності, не є реабілітуючою підставою.  Це означає, що потерпілий може звернутися до суду з окремим цивільним позовом про відшкодування заподіяної шкоди.

Максим Микитась схопив селищного голову рукою за шию і вибив з рук його телефона. Далі екснардеп узяв телефон посадовця і жбурнув у стіну
Максим Микитась схопив селищного голову рукою за шию і вибив з рук його телефона. Далі екснардеп узяв телефон посадовця і жбурнув у стіну
скріншот із відео

Нагадаємо, що екснардепа Микитася судили за подію, яка відбулася 5 липня 2019 року у селі Любеч Чернігівської області. Політик приїхав у свій виборчий округ як кандидат у нардепи. Без запрошення Микитась зайшов до актової зали Любецької селищної ради, де відбувалася робоча нарада голови ради Сергія Пінчука з працівниками ради та депутатським корпусом. Сівши поруч із Пінчуком, обранець почав негативно висловлюватися про роботу голови селищної ради та лаятися. Селищний голова доручив підлеглим викликати поліцію, а сам узяв телефон і намагався вийти. Однак Микитась йому завадив:  схопив посадовця рукою за шию і вибив з рук його телефона. Далі екснардеп узяв телефон селищного голови і жбурнув у стіну.

Цікава деталь. Під час конфлікту Максим Микитась погрожував Любецькому селищному голові: «Я тебе посаджу! Зеком будеш ти». На момент розгляду кримінальної справи за фактом хуліганства Микитась долучався у режимі відеоконференції, оскільки перебував у Київському слідчому ізоляторі. У СІЗО екснардеп потрапив восени 2022 року. Такий запобіжний захід ексобранець отримав за пропозицію міському голові Дніпра надати 22 млн євро хабаря. У середині липня Микитась вийшов з-під варти, за нього внесли заставу у розмірі 20 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році суд відмовив захисникам Микитася у закриття кримінального провадження у зв’язку з примиренням обвинуваченого та потерпілого. На закритті справи наполягали екснардеп і ексселищний голова. Зазначалося, що відшкодував шкоду потерпілому, а той передумав заявляти цивільний позов.

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Теги: суд вибори депутат місцева влада Чернігівщина Максим Микитась

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Кримінал

Схопив за шию і розбив телефон. Суд пробачив ексдепутату Микитасю напад на голову села
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