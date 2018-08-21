Умовно засуджений киянин посеред вулиці напав на студентку і вирвав сумку



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Поліція оперативно затримала грабіжника

Столичні правоохоронці затримали умовно засудженого за крадіжки киянина, який пограбував студентку

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Васильківській. 20-річна студентка розповіла, що на неї напав невідомий, вирвав сумку і втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Поліцейські полку поліції особливого призначення №2, які виявили зловмисника неподалік від місця скоєння злочину. Він мав при собі жіночу сумку. Слідчо-оперативна група вилучила речовий доказ. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий – 36-річний киянин, який цього року неодноразово скоював крадіжки у столиці, за що був умовно засуджений.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. На час слідства зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.