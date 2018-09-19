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    Усі на ярмарки! Де сьогодні у Києві можна купити недорогі продукти (адреси)

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    На ярмарках пропонується сільськогосподарська продукція - Усі на ярмарки! Де сьогодні у Києві можна купити недорогі продукти (адреси)
    На ярмарках пропонується сільськогосподарська продукція

    У Києві відбуваються сезонні ярмарки

    Сьогодні, 19 вересня, у районах Києва відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, у середу ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця тижня.

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