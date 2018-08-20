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    Увага, розшук! У Києві 17 серпня зникли двоє неповнолітніх дівчат (фото)

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    Увага, розшук! У Києві 17 серпня зникли двоє неповнолітніх дівчат (фото)

    Столична поліція просить допомогти у розшуку зниклих дівчаток

    Працівники Голосіївського управління поліції розшукують двох неповнолітніх, які 17 серпня близько 19-ї години, перебуваючи у парку імені Максима Рильського, що розташований на проспекті Голосіївському, 87, під час проведення акції ГО «Життя в любові» пішли у невідомому напрямку. При собі мали 30 гривень, мобільні телефони відсутні. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Барбалюк Анастасія Віталіївна, 29.12.2002 р.н.

    Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165 см, русяве волосся, зачіска каре, худорлявої статури, обличчя овальне.

    Була одягнута: короткі джинсові шорти сірого кольору, бірюзові кросівки, на лівому зап’ясті - нитка червоного кольору.

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    Барбалюк Анастасія 

    Остапенко Катерина Андріївна, 04.07.2004 р.н.

    Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165 см, темне волосся, зачіска каре, середньої тілобудови, обличчя овальне.

    Була одягнута: сірі джинси, сіра футболка, на правому зап’ясті - дві зелені резинки.

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    Остапенко Катерина

    Поліція просить усіх, хто має інформацію про дівчаток, повідомити за телефоном 093-499-97-52 або 102 або на 102.

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