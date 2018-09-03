Уже понад 120 тис. голосів віддали кияни за проекти Громадського бюджету



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940 проектів від 389 команд змагаються за 150 мільйонів гривень

Щодня на сайті Громадського бюджету Києва лічильник показує, скільки днів і годин залишилося до закінчення голосування.

«Лише за тиждень голосування кияни віддали понад 100 тисяч голосів за проекти громадського бюджету», - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Станом на 3 вересня уже понад 120 тисяч голосів. Понад 44 тисячі осіб визначилися зі своїми пріоритетами. До слова, кожен може підтримати 5 проектів.

Як зауважив Поворозник, завдяки вимозі про загальнодоступність для киян реалізованих проектів Громадського бюджету-3 серед поданих освітянських проектів спостерігається збільшення кількості проектів із інноваційною складовою. Йдеться про збільшення кількості проектів, пов’язаних із робототехнікою, лабораторіями та школами різних напрямів і водночас зменшення кількості проектів, пов’язаних із ремонтами.

«Ще раз закликаю не бути байдужими і долучатися до голосування за проекти Громадського бюджету-3», - наголосив Поворозник.

Він також зазначив, що є команда-чемпіон, яка зібрала більше 3000 голосів. 50 команд подолали межу у 500 голосів. На сторінці проекту реалізована можливість автоматизовано долучитися до команди.

Щоб популяризувати проекти в кожному районі або уже відбулися, або ще тільки будуть фестивалі. А 9 вересня на Хрещатику влаштують Забіг на підтримку проектів Громадського бюджету.

Розклад всіх заходів інформаційної кампанії: https://goo.gl/TE5C7h

Нагадаємо, за результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.

24 серпня у столиці стартувало електронне голосування за проекти Громадського бюджету-3. Для того, щоб проголосувати потрібно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути «Переглянути проекти» та обрати за допомогою фільтрів «Категорія» і «Район» або за номером чи назвою в полі пошуку 5 проектів, за які ви вболіваєте. Оскільки голосування електронне, необхідно авторизуватися через Bank ID «ПриватБанку», Національного банку України (НБУ) та Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу КИЇВ ІD. Після підтвердження особи банком, система поверне на сторінку проекту, і кнопка «Проголосувати» стане активною. Власники картки киянина авторизуються через «Ощадбанк».