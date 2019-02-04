В Асоціації міст України поповнення



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До Асоціації увійшли 20 нових членів

До Асоціації міст України вступило 20 нових членів. Про це заявив голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко на засіданні правління Асоціації, яке відбувається у Києві.

«Наша Асоціація збільшується. Сьогодні до неї вступають ще 20 нових членів, з яких 9 – це об’єднані територіальні громади, а три – міста. Також ще дві об’єднаних громади підтверджують своє членство в Асоціації», - повідомив Кличко.

Він зауважив, що сьогодні на засіданні правління Асоціації розглянуть питання проблем у сфері житлово-комунального господарства, бюджетного забезпечення громад. Зокрема: розподіл додаткової дотації, сплата податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцезнаходженням підприємств, установ, організацій. Обговорять також рішення уряду про заборону розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, питання фінансування закладів професійно-технічної освіти та інші проблеми місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, Київ посів шосте місце у рейтинг найбільш сніжних міст Європи, які варто відвідати туристам.