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    В аварії на Київщині загинула 5-річна дівчинка, яку посадили на переднє сидіння

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    В аварії на Київщині загинула 5-річна дівчинка, яку посадили на переднє сидіння

    Дорослі посадили трьох дітей на водійське та переднє пасажирські сидіння

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Київщині загинула 5-річна дівчинка, ще двоє дітей отримали травми. Про це повідомляє поліція Київської області.

    Попередньо встановлено, що о 19 годині 31 серпня в с. Балико-Щученка, Кагарлицького району, 23-річний водій, керуючи автомобілем Land Rover Discovery, з причепом рухався по польовій дорозі. Проїжджаючи відрізок дороги з ямковитостями, не обравши безпечну швидкість, молодий чоловік втратив керованість і допустив перекидання автомобіля.

    Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5-річний хлопчик, який сидів разом з водієм на сидінні - отримав тілесні ушкодження. Також на передньому пасажирському сидінні знаходилась 33-річна жінка, яка тримала на руках двох дівчаток 3 та 5 років. Старша дівчинка померла на місці події.

    Двоє інших дітей з травмами різного ступеню тяжкості доправлено до лікарні.

    Дорослі від госпіталізації відмовились.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини дорожньої пригоди. Триває слідство.

    Нагадаємо, у Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом.

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