В аварії на Київщині загинула 5-річна дівчинка, яку посадили на переднє сидіння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорослі посадили трьох дітей на водійське та переднє пасажирські сидіння

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Київщині загинула 5-річна дівчинка, ще двоє дітей отримали травми. Про це повідомляє поліція Київської області.

Попередньо встановлено, що о 19 годині 31 серпня в с. Балико-Щученка, Кагарлицького району, 23-річний водій, керуючи автомобілем Land Rover Discovery, з причепом рухався по польовій дорозі. Проїжджаючи відрізок дороги з ямковитостями, не обравши безпечну швидкість, молодий чоловік втратив керованість і допустив перекидання автомобіля.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5-річний хлопчик, який сидів разом з водієм на сидінні - отримав тілесні ушкодження. Також на передньому пасажирському сидінні знаходилась 33-річна жінка, яка тримала на руках двох дівчаток 3 та 5 років. Старша дівчинка померла на місці події.

Двоє інших дітей з травмами різного ступеню тяжкості доправлено до лікарні.

Дорослі від госпіталізації відмовились.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини дорожньої пригоди. Триває слідство.

Нагадаємо, у Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом.