У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом



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Фото: Еспресо Водій багатотонника перевозив асфальт і не впорався з керуванням, фура перекинулася

Рятувальники змивають паливно-мастильні речовини з дорожнього покриття

У п’ятницю, 31 серпня, у Дарницькому районі столиці сталася аварія, в результаті якої зазнав травм водій вантажівки

Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

Інцидент стався на перехресті Дніпровської набережної та вулиці Здолбунівської. Водій багатотонника перевозив асфальт на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту і в якийсь момент не впорався з керуванням, у результаті чого фура впала на бік.

У момент перекидання вантажівка не зачепила інших учасників руху.

На місці працюють рятувальники, які змивають паливно-мастильні речовини з дорожнього покриття.

Водія з травмами різного ступеню тяжкості відвезли до лікарні.

Як повідомлялося, 30 серпня на вулиці Олени Теліги у Києві сталася ДТП за участю маршрутки №421 та 27-го тролейбуса.