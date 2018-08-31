У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом
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Рятувальники змивають паливно-мастильні речовини з дорожнього покриття
У п’ятницю, 31 серпня, у Дарницькому районі столиці сталася аварія, в результаті якої зазнав травм водій вантажівки
Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».
Інцидент стався на перехресті Дніпровської набережної та вулиці Здолбунівської. Водій багатотонника перевозив асфальт на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту і в якийсь момент не впорався з керуванням, у результаті чого фура впала на бік.
У момент перекидання вантажівка не зачепила інших учасників руху.
На місці працюють рятувальники, які змивають паливно-мастильні речовини з дорожнього покриття.
Водія з травмами різного ступеню тяжкості відвезли до лікарні.
Як повідомлялося, 30 серпня на вулиці Олени Теліги у Києві сталася ДТП за участю маршрутки №421 та 27-го тролейбуса.