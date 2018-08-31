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    Новини

    У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом

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    Водій багатотонника перевозив асфальт і не впорався з керуванням, фура перекинулася - У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом
    Фото: Еспресо
    Водій багатотонника перевозив асфальт і не впорався з керуванням, фура перекинулася

    Рятувальники змивають паливно-мастильні речовини з дорожнього покриття

    У п’ятницю, 31 серпня, у Дарницькому районі столиці сталася аварія, в результаті якої зазнав травм водій вантажівки

    Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

    Інцидент стався на перехресті Дніпровської набережної та вулиці Здолбунівської. Водій багатотонника перевозив асфальт на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту і в якийсь момент не впорався з керуванням, у результаті чого фура впала на бік.

    У момент перекидання вантажівка не зачепила інших учасників руху.

    На місці працюють рятувальники, які змивають паливно-мастильні речовини з дорожнього покриття.

    Водія з травмами різного ступеню тяжкості відвезли до лікарні. 

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    У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом
    У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом
    У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом
    У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом
    У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом
    У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом
    У Києві перевернулася вантажівка і залила дорогу асфальтом

    Як повідомлялося, 30 серпня на вулиці Олени Теліги у Києві сталася ДТП за участю маршрутки №421 та 27-го тролейбуса.

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